大阪府の世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」を上空から眺めることができる観光気球が、１０月４日（土）の運航日を迎えました。観光の起爆剤として計画が立ち上がったのは６年前の２０１９年。新型コロナやガスの漏洩など２度の挫折を経て２０２５年９月３０日、ようやくテスト飛行に漕ぎつけました。世界遺産登録で観光に期待も…“大きすぎて”全体像が見えない！？２０１９年、アゼルバイジャンで開かれた世界遺産委員会。大小