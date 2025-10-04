福岡市博多区の旧市街にある寺社を光で彩る「博多旧市街ライトアップウォーク2025千年煌夜（こうや）」（実行委員会主催）が31日〜11月3日に催される。今年のテーマは「光の森」。承天寺、東長寺など15会場で建物や庭園を照らす。悠久の歴史を刻んできた寺社を昼間とは違う景観に演出し、博多の魅力を高めようと2006年に始まったイベント。秋の風物詩として定着し、毎年、大勢の来場者が旧市街を散策しながら楽しんでいる。