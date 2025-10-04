野外音楽イベント「堀DAY（ホリデー）ミュージック」が5日、福岡県大木町大角のクリークの里石丸山公園で開かれる。今年で4回目。レゲエやロックなど多彩なジャンルのミュージシャンが歌声を響かせる。入場無料、雨天決行。町商工会青年部のメンバーが中心となる実行委員会の主催。同日は午前9時から、シンガー・ソングライターのTEEさんや卓真さん（10−FEET）ら約10組が出演する。大木中吹奏楽部や県警音楽隊の演奏もある。