＜バンテリン東海クラシック2日日◇3日◇三好カントリー倶楽部 西コース（愛知県）◇7300ヤード・パー71＞プロ7年目で初優勝を狙う吉田泰基は、6バーディ・1ボギーの「66」で回り、初日14位から首位に浮上した。〈写真〉体の回転を最大限に使う！ 吉田泰基のスイング「今週はアイアンショットがいい」と、フェアウェイを捉えれば多くのチャンスを演出できているという。初優勝に向けた課題は、大学の先輩からヒントを得た。今週