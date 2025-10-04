＜日本女子オープン2日目◇3日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞「ナショナルチームのユニフォームを着て日本女子オープンでプレーできるのは誇りです」【写真】16歳ドラコン女王！後藤あいのスイングがすごい15歳のアマチュア廣吉優梨菜（福岡第一高1年）は、ウェアについた日の丸に恥じないプレーを女子ゴルファー日本一を決める大会で続けている。2日目を終え、首位と2打差のトータル9アンダー