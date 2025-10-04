＜ロッテ選手権3日目◇3日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞水曜日開幕の米国女子ツアーは第3ラウンドが進行中。日本勢7人が決勝に進出し、上位でムービングデーの後半へと向かった。〈写真〉双子だけど真逆！岩井姉妹のスイング比較2位から出た岩井明愛は2バーディ・1ボギーと1つ伸ばし、首位と1打差のトータル13アンダー・2位。10番までで4つ伸ばした岩井千怜がトータル12アンダー・3位タイにつけている。畑