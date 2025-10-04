＜アルフレッド・ダンヒル・リンクス選手権2日目◇3日◇セント・アンドリュース（7318ヤード・パー72）、カーヌースティ ゴルフ リンクス（7394ヤード・パー72）、キングスバーンズ ゴルフ リンクス（7227ヤード・パー72）＞聖地でのDPワールド（欧州）ツアーは2ラウンドが行われ、サスペンデッドとなった。第2ラウンドは現地時間4日午前8時に再開し、第3ラウンドは午後0時30分に3コースすべてでショットガンスタートとなる。〈