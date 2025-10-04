Air Pro 4i Amazonは、プライム会員限定のセール「プライム感謝祭」の先行セールを10月4日からスタート。編集部が4日に確認したところ、EarFunのイヤフォンなどが低価格になっている。「Air Pro 4i」が通常7,990円のところ、6,489円になっているほか、「Clip」は通常7,990円が、6,489円になっている。 さらに、メーカーより、AV Watch読者限定の6% OFF上乗せクーポン「EAROTCAV」も発