◆第７０回京都大賞典・Ｇ２（１０月５日、京都競馬場・芝２４００メートル）＝１０月４日、栗東トレセン勝負駆けへ態勢を整えた。ショウナンラプンタ（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父キズナ）は朝一番の午前５時過ぎに、まだ暗い坂路をゆったりと登坂した。今週の最終追い切りは坂路で５５秒８―１２秒３と時計は目立たないが、１週前には新コンビの松山弘平騎手＝栗東・フリー＝の騎乗でラスト１ハロン１１秒７をマークした