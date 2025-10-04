◆第７０回京都大賞典・Ｇ２（１０月５日、京都競馬場・芝２４００メートル）＝１０月４日、栗東トレセンサンライズアース（牡４歳、栗東・石坂公一厩舎、父レイデオロ）は５か月ぶりの実戦へ向け、Ｅコースを軽いハッキングで駆け、最終調整を終えた。「追い切った後も問題なく、謙一（池添）が２週連続乗ってくれて、やる気が出てきました」と渡辺厩務員は感触を伝える。元々、暑さが苦手なタイプ。９月上旬の帰厩後には元気