◆第７０回京都大賞典・Ｇ２（１０月５日、京都競馬場・芝２４００メートル）＝１０月４日、栗東トレセン勢いを止めるつもりはない。アドマイヤテラ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）はレース前日の最終調整で坂路をキャンターで駆け上がり、６０秒９をマークした。「追い切り後も変わりない。この馬は休ませるごとに成長している。今回は脚が伸びて、スラッとした感じがする」と友道調教師。目黒記念を制した後、迷