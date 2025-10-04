将棋の第38期竜王戦七番勝負第1局は10月4日、挑戦者の佐々木勇気八段（31）が前日に封じた38手目が開封され、午前9時すぎに藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）の手番で再開された。【中継】藤井竜王VS佐々木八段 注目の開幕局（生中継中）防衛5連覇で「永世竜王」の資格獲得を目指す藤井竜王と、2期連続挑戦で初戴冠を狙う佐々木八段が激突する注目のシリーズが開幕。第1局は振り駒で藤井竜王の先手番に