気象台は、午前8時57分に、大雨警報（土砂災害）を下関市、長門市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山口県・下関市、長門市に発表 4日08:57時点西部、北部では、4日夕方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■下関市□大雨警報【発表】・土砂災害4日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mmピーク時間4日朝■長門市□大雨警報【発表】・土砂災害4日夕方にかけて警戒・浸水