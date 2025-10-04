リンガーハットでは、2025年10月1日から「ぎょうざ増量キャンペーン」を開催しています。5個ごとに1個サービス10月31日まで、リンガーハットのぎょうざが値段そのままで増量中です。ぎょうざ5個ごとにプラス1個サービス。たとえばぎょうざ15個を注文すると3個増量し、18個食べられます。いつもよりお得にぎょうざを食べるチャンス。野菜を食べたい気分の人はチェックしてみて。東京バーゲンマニア編集部