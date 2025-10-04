「優しすぎる人」が無意識に陥ってしまう5つの落とし穴について、一緒に考えてみましょう（写真：mits／PIXTA）毎日のコミュニケーションの中で「もう少しうまく伝えたい」「人間関係をもっとラクにしたい」「むやみに嫌われたくない」と思うことはありませんか？そんなときに使える「考え方」を、『誰からも好かれる感じがいい人の伝え方』の著者・ゆりかさんに教えてもらいました。「優しい人ですね」「いつも気を遣ってくれて