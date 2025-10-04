あまり聞きなじみのない脚気（かっけ）と呼ばれる病気は、どのような症状の病気かと知っている人は多くありません。 昔流行った病気として知っている人も、詳しい症状や原因については知らないという人が多いです。 ところがこの病気は昔特有のものではなく、現代に増えつつある病気になってきています。 今回は脚気とはどんな病気なのか、症状や原因についての疑問を解決していきます。 ※この記事はメディカルドックにて『「