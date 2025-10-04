全粒粉は1日に90gの摂取で、冠動脈疾患や糖尿病などの死亡率を低下させたという研究結果があるそうです。どうやって日常に取り入れるかなど、おすすめを管理栄養士の鈴木さんに詳しく教えてもらいました。 監修管理栄養士：鈴木 ともみ（管理栄養士） 栄養士養成短期大学を卒業後、病院や特別養護施設などで栄養管理に従事。現在は、特定保健指導や栄養相談に携わっている。 編集部 全粒粉にはどんな種類がありますか？