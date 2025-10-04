現在チリで行なわれているU-20ワールドカップのグループステージにおいて、最も大きな注目を集めていたのは、グループCで間違いないだろう。それぞれの大陸予選を兼ねた大会で、ヨーロッパと南米を制したスペインとブラジルが同組となったばかりか、北中米を制したメキシコ、そしてアフリカを代表する強国のモロッコまでもが同じ組に入ったからだ。どんな大会でも、ときに「死の組」と称されるグループが生まれるものだ。し