メガハウスは、「るかっぷ 鏡音リン&鏡音レン セット【限定座布団付き】」(9,240円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。2026年5月発送予定「るかっぷ 鏡音リン&鏡音レン セット【限定座布団付き】」(9,240円)「るかっぷ」シリーズに「鏡音リン」と「鏡音レン」がセットで登場。るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆お