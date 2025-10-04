こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。せっかく洗車したのに、雨が降ればすぐ水垢が。そんな悩みを低減してくれるのが撥水力や艶を増すコーティング。専門店に頼むのが理想ですが、費用や時間はかかります。精度はそれなりでもDIYでサッとやりたい人も多いハズ。そこで今回は手軽に使えるコーティング剤の中から、セラミック×グラフェン×カルナバロウ入りで最大3ヶ月のツヤと撥水を実現す