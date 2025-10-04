東京・江戸川区で、男性に催涙スプレーのようなものをかけてけがをさせ、現金を奪おうとしたとして、男5人が逮捕されました。【映像】連行される容疑者佐伯流星容疑者（21）や里川玲容疑者（22）ら5人は9月、江戸川区西瑞江の路上で人材派遣会社の社長の男性に催涙スプレーのようなものをかけてけがをさせ、現金5300万円を奪おうとした疑いがもたれています。警視庁によりますと、佐伯容疑者と里川容疑者の2人が実行役で男性