ドイツ南部のミュンヘン空港周辺で不審なドローンが目撃され、空港が一時、閉鎖されました。【映像】ミュンヘン空港の様子ミュンヘン空港周辺で10月2日夜、所属不明のドローンが目撃され、午後10時すぎから航空機の飛行が制限されました。空港は一時閉鎖され、ミュンヘン発の17便が欠航となり、約3000人の乗客に影響が出ました。ヨーロッパでは9月からデンマークやノルウェーの空港周辺で、相次いで不審なドローンが目撃さ