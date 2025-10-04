グラビアアイドルの新田妃奈（25）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。水着やランジェリー姿を投稿した。沖縄の海を背に、真っ赤な小面積のビキニひも水着ショットを公開。「今年の沖縄はDVD撮影の宮古島1回でしたやっぱり宮古島の海は本当にきれい来年は2、3回行けるように仕事も頑張って、プライベートでも遊びに行けるようにがんばるぞ」とつづり、「赤いビキニも好評でしたっ」と明かした。また、別の投稿ではデジ