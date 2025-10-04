今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。タイの「電柱10本以上が一斉に倒れる“居眠り”でトラックが衝突」についてです。◇タイ中部でドライブレコーダーが捉えた映像。前の車がブレーキをかけた直後、前方で2回、閃光（せんこう）が。すると、電柱が次々と倒れていきます。別のドライブレコーダーには、破裂音とともに電柱が倒れる様子が。そこには、猛スピードで電柱にぶつかるトラックが映っていました。