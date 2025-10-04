元乃木坂46で女優の堀未央奈（28）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。乃木坂“2期会”の様子を投稿した。「久しぶりに集まろうってなって2期会開催」と明かし、寺田蘭世が撮影した集合写真を公開。堀、鈴木絢音、佐々木琴子、西川七海、新内眞衣、相楽伊織、北野日奈子が笑顔で並ぶ貴重なショットで、総勢8人が集結したことを伝えた。13年に2期生オーディションに合格し、国民的アイドルグループの一員となった。「みんな