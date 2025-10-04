英国俳優のゲイリー・オールドマン（67）が、ウィリアム皇太子よりナイトの称号を授与された。「ウィンストン・チャーチル／ヒトラーから世界を救った男」でアカデミー賞を受賞したゲイリーは、9月30日にウィンザー城で行われた叙勲式に出席し、「とても感動した」と心境を語った。 【写真】ウィリアム皇太子の前にひざまずき、肩を剣で触れられる儀式を行うオールドマン