福岡市中央区天神の閉店時間中のデパートで4日、高級ブランド店の天井の一部を焼く火事がありました。福岡市中央区天神のデパート・大丸福岡天神店で4日午前2時半すぎ、「1階の天井から煙が出ている」と店の関係者から消防に通報がありました。消防車14台が駆けつけ、4日午前4時すぎに鎮火が確認されました。1階の高級ブランド「ルイ・ヴィトン」の店の天井の一部が焼けたということです。ケガ人はいませんでした。警