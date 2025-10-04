10月2日までに、タレントの安めぐみがアメーバオフィシャルブログを更新。10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんと1歳の次女・萌歌（もか）ちゃんとの笑顔3ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】次女を抱っこした微笑みSHOTも公開9月30日に更新したブログにて、安は、「今日で9月ラストですね」と切り出し、白のブラウス姿で柔らかな笑顔を見せた写真を掲載。続けて、「最近の色々」と綴り、笑顔あふれる長女と次女との親子3ショ