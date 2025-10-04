阪神・西純矢投手に打者転向プランが浮上していることが４日、分かった。シーズン中から打診を受けていた中、本人も前向きな姿勢を示している。１９年ドラフト１位右腕。２２年に６勝、２３年に５勝を挙げるなど飛躍を遂げたが、ここ２年は低迷していた。６年目の今季は２月末に右ひじを手術。フォームを崩し、実戦復帰まで辿りつかなかった。創志学園時代は高校通算２５本塁打。高校日本代表として出場したＵ１８Ｗ杯で本塁