福岡市城南区で4日、集合住宅の外壁に衝突した車を運転していた男が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。福岡市城南区片江の国道202号で4日午前1時すぎ、パトロール中の警察官が交差点をゆっくり直進する乗用車を発見しました。警察官が追跡したところ、車は歩道に乗り上げ、集合住宅の外壁に衝突し停止しました。車を運転していた男から酒の臭いがしたため呼気を調べたところ、基準値の6倍近いアルコールが検