【パリ共同】フランスのマクロン大統領は3日、X（旧ツイッター）で「拘束されている全ての人質解放とパレスチナ自治区ガザでの停戦が目前に迫っている」と述べた。マクロン氏は「われわれは今、平和に向けて決定的に前進する機会を得ている」と指摘。「イスラム組織ハマスの約束は遅滞なく実行に移さなければならない」と訴えた。