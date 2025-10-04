ドジャースは３日（日本時間４日）、敵地で前日練習を行った。第３戦に先発予定の山本由伸投手は、やり投げやキャッチボールなどで調整。２日にロサンゼルスからフィラデルフィアへチャーター機で移動したが、キケ・ヘルナンデス内野手と同じ逸品にファンの注目が集まった。山本が手にしていたのは高級ブランドの水色のボストンバック。これは今季、キケがシーズン中から愛用していた。お揃いの逸品に「山本選手のブルーのＬＶ