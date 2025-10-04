パレスチナ自治区ガザでの戦闘終結に向けたアメリカの和平計画をめぐり、イスラム組織ハマスは3日「人質全員の解放に同意する」との声明を発表しました。これを受けてトランプ大統領は先ほど「イスラエルは直ちにガザへの攻撃を停止すべきだ」と呼びかけました。ガザでの戦闘終結に向けてアメリカが提案した20項目の和平計画をめぐりハマスは3日、「トランプ大統領の努力を評価する」などとした声明を発表しました。声明ではさらに