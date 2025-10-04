万博に空飛ぶクルマが登場 （奄美市 安田壮平市長） 「まさに空飛ぶクルマ日和ですね。格好いいデザイン、未来の乗り物という感じですね」 奄美市から視察に訪れた安田市長が見つめるのは「空飛ぶクルマ」。この日、デモ飛行を行う未来の乗り物です。 閉幕を控え連日20万人以上の来場者が訪れる大阪・関西万博。 未来の交通手段を見学できるモビリティエクスぺリエンスにあらわれたのは、通称「空飛ぶクルマ」。ドロー