●今週の業種別騰落率ランキング ※10月3日終値の9月26日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり： 4 業種値下がり：29 業種 東証プライム：1612銘柄値上がり： 188 銘柄値下がり：1420 銘柄変わらず他： 4 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. 非鉄金属(0263) +2.30 ＪＸ金属 、三井金属 、東邦鉛 ２.