¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤è¤ê¡ÖS.H.Figuarts ¥Þ¥ë¥³ -¥Þ¥ê¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÄº¾å·èÀï-¡×(22,000±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£2026Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖS.H.Figuarts ¥Þ¥ë¥³ -¥Þ¥ê¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÄº¾å·èÀï-¡×(22,000±ß)¡ÖONE PIECE Â¤·Á²¦Äº¾å·èÀï2025¡×½Ð¾ì¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥ºS.H.Figuarts¤Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØONE