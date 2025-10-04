電車内で刃物を持った男が現れたと想定したテロの対策訓練が行われました。警視庁・小平警察署やJR職員などは3日、電車内に刃物を持った不審者がいると想定したテロ対策訓練を行いました。訓練では、駆けつけた警察官が刺股や盾で犯人を取り押さえるまでの一連の流れを確認したほか、実践的な護身術を学びました。