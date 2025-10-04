ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が３日（日本時間４日）、４日（同５日）に行われる地区シリーズ第１戦となる敵地・フィリーズ戦を前に、フィラデルフィアのシチズンズバンクパークで前日会見に出席。今シリーズでの先発ローテを明らかにした。第１戦では大谷翔平投手（３１）がポストシーズン（ＰＳ）初登板することが発表されているが、第２戦以降についてはスネル、山本由伸と続く見込みで「第１戦に（救援で）グラス