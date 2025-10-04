ダイソーをパトロールしていると、洗剤不要で使える不織布のクリーナーを発見。水で湿らせると泡立つということで、試しに購入してみました。こういった商品は普段使いはもちろん、アウトドアや災害時でも役立つので、備えておいて損はないかと思います。使い心地もレビューしているので、この機会に要チェックですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：水で泡立つ不織布クリーナー（洗剤付）価格：￥110（税込）内容量：3