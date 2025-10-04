海外の通販サイトなどでしか買えないと思っていた『リング型ネイルクリーニングブラシ』を、なんとセリアで発見しました！こちらはジェルネイルをオフする際に発生するダストや、ミラーパウダーなどを取り払うのに便利なブラシ。指にはめて使えるので、ツールを持ち替える必要がなく時短にもつながりますよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：リング型ネイルクリーニングブラシ価格：￥110（税込）サイズ（約）：4×3.3×2