ÆüËÜÆ»Ï©¸òÄÌ¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê4Æü¡Ë¸áÁ°5»þ40Ê¬¤´¤í¡¢²¬»³¸©ÁáÅçÄ®Ä¹ÄÅ¤Î¹ñÆ»2¹æ¡Ê²¼¤ê¡ËÄ¹ÄÅ¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤Ç¡¢¼Ö2³²¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡Ú²èÁü①¤Ï»ö¸Î¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ¡Û ¡ÚÃÏ¿Þ¤ò¸«¤ë¡Û»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿ÁáÅçÄ®¤ÎÄ¹ÄÅ¸òº¹ÅÀ ¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¹ñÆ»2¹æ¡Ê²¼¤ê¡Ë¤Ï¸½¾ìÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤Ë¡¢¸áÁ°7»þ40Ê¬¸½ºß¡¢Ìó1¥­¥í¤Î½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£