今夏にJ1川崎フロンターレからプレミアリーグの名門トッテナムに移籍した日本代表DF高井幸大。身長192cmの長身を誇る21歳の大器には、Jリーグ史上最高額となる500万ポンド（約9.9億円）の移籍金が支払われたとされている。加入後は足底筋膜炎（足底腱膜炎）による離脱が続いていたが、復帰が近づいている。クラブ公式サイトによれば、トーマス・フランク監督は、高井の状態についてこう述べたそう。「幸大はどんどんよくなっている