NHK朝ドラ「ばけばけ」では、北川景子が主人公の親戚・雨清水タエという人物を演じている。歴史評論家の香原斗志さんは「モデルは小泉セツの母・チエだ。彼女は、松江藩の上級家老の一人娘で、『御家中一の器量よし』との記録が残っている」という――。写真＝時事通信フォト映画『キネマの神様』の完成披露試写会に登壇した北川景子さん（東京都千代田区の丸の内ピカデリー） - 写真＝時事通信フォト■北川景子演じるタエが厳しい