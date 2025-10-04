老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、将来の年金額についてです。Q：昭和50年生まれです。厚生年金の加入期間は30年です。今後65歳まで働いた場合、年金はどのくらい受け取れる？「昭和50年生まれです