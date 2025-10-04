タレント・かとうれいこ（５６）が３日、２７年ぶりの写真集「ＡＲＯＵＮＤ」（講談社）を発売した。編集者からのオファーに一時はためらったものの、考え抜いた末に発刊を決意。往年の人気を思い起こさせるような水着にも挑戦した。魅惑のボディは完熟。このほどデイリースポーツのインタビューに応じ、美を保つ秘けつや写真集に対する夫でプロゴルファーの横尾要（５３）や長女の反応、今後の活動への思いなどを語った。１９