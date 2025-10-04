アメリカのトランプ大統領は、ガザの和平案に対するイスラム組織ハマスの回答について、「平和への用意があると信じる」との認識を示しました。【映像】ガザ市の様子トランプ大統領は3日、ガザでの戦闘終結に向けた自らの和平案に対して、ハマスから回答を受け取ったことを明らかにしました。ハマスは回答の中で、和平案に基づいて必要な条件を満たすなら人質解放に応じるとし、仲介国を通して交渉を始める用意があるとして