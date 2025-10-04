「広島１−６ヤクルト」（３日、マツダスタジアム）雨中の登板で収穫と課題が入り交じった。２２年度広島ドラ１・斉藤優汰投手がプロ初先発。４回２／３を６安打５失点でプロ初黒星を喫した。立ち上がりは「リズムが悪くなってしまった」と反省するも、「三回以降はランナーを出しながらも、それなりにリズム良く投げられたのかなと思う」と一定の手応えもにじませた。立ち上がりは抜け球も多く、村上の犠飛とオスナの適時打