広島は3日、ヤクルトとの試合（マツダスタジアム）に1−6で敗戦。チームは4連敗となったが、小園海斗が2安打を放ち、首位打者と最高出塁率のタイトルの打撃2冠をほぼ確実とした。2打数2安打で打率は「.309」、出塁率は「.364」まで上昇し、出塁率でもリーグトップに浮上した。打撃2冠をほぼ手中に収めている小園について、同日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』に出演した解説者の佐伯貴弘氏は「新井監督が『何とか自