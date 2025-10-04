ホットトイズの「ムービー・マスターピース」より、映画『ジョン・ウィック』1作目のジョン・ウィックが登場する。ウール素材による植毛仕様の「アルチザン」版もよりリアルに登場だ。 全高約31cm、30箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。新規開発となる、演じるキアヌ・リーブスの肖像権をクリアしたヘッドは、眼球可動ギミックを搭載。自由な視線