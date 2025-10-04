フランス・パリロンシャン競馬場で10月5日（日）に行われる凱旋門賞（G1）について、日本時間10月3日（金）17時30分現在の概況が発表された。現地時間10月3日午前に発表された馬場状態は芝「稍重（BON SOUPLE）」。過去24時間の降水量は0ミリだが、土曜日にかけて一時的に雨の予報が出ている。【凱旋門賞】ダービー馬・クロワデュノールは17番ゲートから土曜日にかけて雨の予報も…当日の予想最高気温は17度。天候は曇り時々